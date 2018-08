Frauen mit Kinderwagen. Archivbild Quelle: Felix Kästle/dpa

Das für 2019 geplante Recht auf Rückkehr von einer Teilzeitstelle in Vollzeit bleibt für die Mehrheit der teilzeitbeschäftigten Mütter ohne Wirkung. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor, die der "Rheinischen Post" vorliegt.



Der Grund: Von 5,1 Millionen teilzeitbeschäftigten Müttern seien gut 3,1 Millionen in einem Betrieb mit weniger als 50 Mitarbeitern tätig. Die sogenannte Brückenteilzeit soll aber nur in Firmen ab 45 Mitarbeitern gelten.