Höhepunkt der Bücherherbstes ist auch in diesem Jahr wieder die Frankfurter Buchmesse (11.-15. Oktober). Gastland ist Frankreich - die Verlage haben ihre Programme und Lesungen darauf ausgerichtet. Der streitbare Michel Houellebecq, der spätestens seit seinem Roman "Unterwerfung" weltweit berühmt ist, will in Frankfurt lesen und diskutieren. Im August erscheint von ihm "In Schopenhauers Gegenwart" auf Deutsch. In dem Band setzt sich Houellebecq mit wesentlichen Thesen des deutschen Philosophen auseinander. "Das Ende von Eddy" hieß das aufsehenerregende Debüt von Édouard Louis. Jetzt kommt von dem jungen französischen Erfolgsautor der autobiografische Roman "Im Herzen der Gewalt" über die Geschehnisse einer dramatischen Nacht.