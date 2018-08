Die Ursache der Explosion ist nicht bekannt. Quelle: Uncredited/Syrian Civil Defense White Helmets/AP/dpa

Bei der Explosion eines Waffenlagers von Aufständischen in Syrien sind mindestens 21 Menschen getötet worden. Helfer befürchten, dass sich noch zahlreiche weitere Opfer unter den Trümmern zweier Wohnhäuser in der Stadt Sarmada befinden. Das berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Ein Waffenhändler soll in einem der Häuser ein Depot unterhalten haben, hieß es aus Kreisen des Zivilschutzes der Provinz Idlib. Mehr als 70 Verletzte wurden aus den Trümmern geborgen.