Auch in niedrigeren Lagen bildeten sich dünne Schneedecken. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Pünktlich zum ersten Advent hat ein Wintereinbruch viele Regionen in Deutschland eingeschneit. Vor allem im südlichen Niedersachsen, im Norden Hessens sowie in Sachsen-Anhalt schneite es, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.



Aus Niedersachsen meldete die Polizei einige glättebedingte Unfälle. Auf der Schiene kam es etwa auf der wichtigen Strecke zwischen Hannover und Würzburg zu Verspätungen. Am Flughafen in Frankfurt am Main mussten sich Reisende ebenfalls auf Behinderungen einstellen.