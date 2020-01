Die Serienversion des SUV-Modells M-Byte.

Der Elektroauto-Hersteller Byton hat inzwischen 60.000 Reservierungen für sein erstes Modell bekommen. Das sagte Mitgründer und Chef Daniel Kirchert auf der Technik-Messe CES in Las Vegas. Byton will den SUV M-Byte von Mitte des Sommers an in China bauen und zunächst in dem Land auf den Markt bringen.



Für 2021 ist dann der Start in den USA und Europa geplant. Byton will mit einem Preis von 45.000 Euro vor Steuern den Premium-SUV-Markt aufmischen. Allerdings setzen andere Hersteller ihre Preise zum Teil noch tiefer an.