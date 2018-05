Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull auf Island im Jahr 2010. Quelle: EPA/dpa

Island steht möglicherweise ein Vulkanausbruch bevor. Geowissenschaftler des Landes stellten vermehrt seismische Aktivität fest. Besonders in der Gegend um den Öraefajökull seien viele schwächere Erdbeben registriert worden, sagte der Geophysiker Magnus Tumi Gudmundsson von der Universität Island.



Der Öraefajökull ist in den vergangenen tausend Jahren zweimal ausgebrochen - 1362 und 1727. 2010 führte ein Ausbruch des Eyjafjallajökull auf Island zum Stopp des Flugverkehrs in Nordeuropa.