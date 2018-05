Beim Angriff auf die Residenz eines Polizeichefs in Kandahar in Südafghanistan wurden der Polizei zufolge am Samstag fünf Menschen getötet. Zunächst habe ein Selbstmordattentäter am Zugang zu der Residenz seinen mit Sprengstoff beladenen Wagen in die Luft gesprengt und zwei Polizisten mit in den Tod gerissen. Zwei weitere Angreifer seien bei einem zweiten Kontrollpunkt erschossen worden.