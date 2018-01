Der Angreifer habe bei dem Anschlag einen Rettungswagen genutzt, um durch eine Sicherheitskontrolle in der Nähe des alten Gebäudes des Innenministeriums zu gelangen, sagte ein Sprecher des Ministeriums, Nasrat Rahimi. Der Polizei habe er gesagt, er bringe einen Patienten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Als er an einer zweiten Kontrolle angekommen sei, habe er seine Sprengsätze in dem Krankenwagen gezündet. Bei den meisten der Opfer handele es sich um Zivilisten, sagte Rahimi. Vier Verdächtige seien festgenommen und verhört worden. Einzelheiten dazu nannte er nicht.