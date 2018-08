Anschlagstelle in Al-Suwaida in Syrien Quelle: reuters

Den syrischen Staatsmedien zufolge wollte die IS-Terrormiliz auf diese Weise Kampfgefährten in der Nachbarprovinz Daraa entlasten. Wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London mitteilte, sprengten sich allein in der Stadt Suweida vier Attentäter in die Luft. Später hätten weitere Selbstmordattentäter und Kämpfer Dörfer nördlich und östlich der Provinzhauptstadt gestürmt und drei der Dörfer erobert.