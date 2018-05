Der Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat in Afghanistan hatte sich in den vergangenen Monaten zu mehreren schweren Anschlägen auf Schiiten in Kabul bekannt. Im größten Kabuler Schiiten-Viertel Dascht-e Bartschi hatte der IS zuletzt im Oktober einen Selbstmordattentäter in eine Moschee geschickt. 71 Menschen starben während des Freitagsgebets. Seit dem hat der IS aber auch in anderen Stadtteilen Anschläge verübt und zum Beispiel einen großen Fernsehsender und ein Geheimdienstbüro angegriffen.