An dem ersten Angriff am frühen Montagmorgen auf einen Stützpunkt der UN-Mission Minusma in Douentza im Zentrum Malis beteiligten sich demnach mehrere Bewaffnete. Dabei wurde ein malischer Soldat sowie ein Blauhelm getötet, dessen Nationalität zunächst nicht bekannt gegeben wurde. Ein weiterer UN-Soldat wurde verletzt. UN-Soldaten erschossen schließlich zwei Angreifer.