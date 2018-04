Polizisten und Angehörige von Gefangenen sind aneinander geraten. Quelle: Juan Carlos Hernandez/ZUMA Wire/dpa

In Venezuela sind 68 Menschen bei einer Meuterei von Gefangenen in einer Polizeistation ums Leben gekommen. Dies teilten die Behörden des Landes mit. Die Meuterei im Bundesstaat Carabobo hatte begonnen, als die Häftlinge einen ihrer Bewacher als Geisel nahmen und anschließend Matratzen in Brand setzten, berichtete die Zeitung "El Universal".



Viele der Opfer starben, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, schrieb Generalstaatsanwalt Tarek Saab auf Twitter.