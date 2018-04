Der Rostocker Zoo und der Wildpark in Güstrow blieben wegen diverser Schäden an Gehegen und aus Sicherheitsgründen ebenfalls geschlossen. "Die Bäume hängen voller Schnee. Das passieren der Wege wäre zu gefährlich. Außerdem müssen wir erst einmal sehen, was der Schnee alles angerichtet hat", erklärte eine Zoosprecherin in Rostock. Auch am Montag bleiben die Zooparks in Rostock und Güstrow geschlossen.