Schnee und Straßenglätte haben in Deutschland zu Unfällen geführt und den Verkehr behindert. Mehrere Menschen verletzten sich, aber oft blieb es bei Blechschäden. In der Nähe von Cuxhaven starb ein Mann bei einem Unfall.



Am Frankfurter Flughafen gab es Verspätungen und Flugausfälle. Bis zum Nachmittag wurden 267 Flüge gestrichen. Nicht nur glatte Fahrbahnen waren eine Gefahr, auch Bäume stürzten unter der Schneelast um. Ab Sonntagabend werden in den Alpen extreme Orkanböen erwartet.