Ein Fernbus Richtung Berlin ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 19 bei Linstow (Landkreis Rostock) verunglückt. 16 Menschen wurden verletzt. Sechs davon schwer. Zehn erlitten leichte Verletzungen. Das teilte ein Polizeisprecher in Rostock mit.



Der Bus sei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben geraten. Dort kippte er zur Seite. Die Autobahn in Richtung Berlin wurde voll gesperrt. Eine Flixbus-Sprecherin bestätigte den Unfall.