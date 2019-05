Ein Zug ist an einem Bahnübergang in der Gemeinde Alt Duvenstedt

Quelle: Carsten Rehder/dpa

An einem Bahnübergang nahe Rendsburg in Schleswig-Holstein ist ein Zug mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Bundespolizei sprach von elf Verletzten, darunter drei Schwerverletzte. Einer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei in Kiel war zunächst von etwa 20 Verletzten ausgegangen.



Warum der Lastwagen auf den Gleisen stand, ist unklar. Der Fahrer habe sich kurz vor dem Zusammenstoß mit einem Sprung aus seinem Fahrerhaus gerettet. Der Zug entgleiste teilweise.