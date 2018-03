Mexiko leidet unter einer Welle der Gewalt. Quelle: Mario Rivera Alvarado/AP/dpa

In Mexiko kommen die meisten Verbrecher ungeschoren davon. "Die Straflosigkeit ist in Mexiko ein weit verbreitetes Phänomen", sagte Juan Antonio Le Clercq von der Universität Americas Puebla bei der Vorstellung einer Studie über Justiz und Strafverfolgung.



So werde nur in 17 Prozent der Mordfälle ein Verdächtiger festgenommen. Vor zwei Jahren waren es noch 27 Prozent. "Mord wird in Mexiko nicht bestraft", sagte Le Clercq. Schätzungsweise 93,7 Prozent der Straftaten werden nie gemeldet.