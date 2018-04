In Mannheim verlor ein junger Sportwagenfahrer am Ostermontag die Kontrolle über sein Auto und schleuderte mit seinem Wagen in vier geparkte Fahrzeuge. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten 23-Jährigen aus seinem Wagen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Mann sei wahrscheinlich mit "stark überhöhter Geschwindigkeit" unterwegs gewesen, sagte ein Polizei-Sprecher.