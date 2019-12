Schmelzende Glasfaser macht den Verbrennungsanlagen große Probleme. Michael Schneider, Remondis

Dessen ungeachtet ist aber auch das Verbundmaterial der Flügel und Gondeln - bei älteren Anlagen oft Glasfaser - wenig geeignet, vernünftig recycelt zu werden und wird deshalb als Ersatzbrennstoff in der Zementindustrie verwertet oder gar in konventionellen Müllverbrennungsanlagen entsorgt. "Das geht aber nur in überschaubaren Mengen und findet wenig Abnehmer", so der Sprecher von Remondis. "Schmelzende Glasfaser macht den Verbrennungsanlagen große Probleme; kann sie gar nachhaltig blockieren. Deshalb versuchen selbst Spezialbetriebe, diesen Müll erst gar nicht anzunehmen", Schneider.