Sonne und Wolken in Köln. Quelle: Oliver Berg/dpa

Das Wetter zeigt sich zu Beginn des neuen Jahres von seiner ungemütlichen Seite. Sturmböen sind nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes von Bayern bis zur Küste und von Hessen bis Sachsen zu erwarten.



Ab Mittwochfrüh muss in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Windböen in Sturm- bis Orkanstärke gerechnet werden. Auch Gewitter sind möglich. In Koblenz soll ein Wasserstand von über fünf Metern erreicht werden. Hintergrund ist eine Wetterfront, die von Westen her aufzieht.