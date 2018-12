Der israelische Schriftsteller Amos Oz in Berlin. Archivbild

Quelle: Stephanie Pilick/dpa

Der israelische Schriftsteller Amos Oz ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Dies bestätigte sein Enkel Nadav Salzberger. Seine Tochter Fania Oz-Salzberger twitterte, ihr Vater sei einem Krebsleiden erlegen.



Der Schriftsteller, Journalist und Mitbegründer der politischen Bewegung "Peace Now" wurde am 4. Mai 1939 in Jerusalem geboren. Für seine Romane, Erzählungen, Essays und Kinderbücher wurde er vielfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.