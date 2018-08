Der Juruena-Nationalpark im Amazonas-Regenwald in Brasilien. Quelle: Isaac Risco-Rodriguez/dpa

Vertreter indigener Völker aus neun Ländern haben einen besseren Schutz des Amazonasgebiets in Südamerika gefordert. Die Staaten sollten die Artenvielfalt in der fast 200 Millionen Hektar großen Region bewahren, forderten die Delegierten einer Konferenz.



An dem Treffen nahmen unter anderem Repräsentanten von Ureinwohnern aus Brasilien, Bolivien und Kolumbien teil. Ziel sei die Schaffung eines Amazonas-Korridors von den Anden über den Amazonas-Regenwald bis zum Atlantik, so die NGO Avaaz.