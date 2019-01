Deutschland will aus der Stomgewinnung durch Kohle aussteigen.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Die Kohlekommission könnte sich heute auf ein Konzept für das Ende der Stromgewinnung aus Kohle einigen. Das Gremium kommt zu seiner vielleicht entscheidenden Sitzung zusammen. Umstritten ist, wann und in welchem Umfang Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen, ebenso ein Ausstiegsdatum.



In einem Entwurf für den Abschlussbericht sind Hilfen für die Beschäftigten der Kohlebranche und Investitionen in die Kohleregionen enthalten. Außerdem sollen die Kraftwerksbetreiber entschädigt werden.