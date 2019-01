Keiner der Angeklagten sei in US-Haft, teilte das Justizministerium mit. Alle würden in Deutschland vermutet. Ein VW-Sprecher erklärte, der Konzern wirke weiter an den Untersuchungen des Ministeriums mit. Zu einzelnen Fällen wolle sich das Unternehmen aber nicht äußern. Damit sind insgesamt 13 Personen wegen der Abgas-Betrügereien in den USA angeklagt, darunter Ex-VW-Chef Martin Winterkorn.