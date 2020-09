Coronavirus - Erster Fall in Deutschland

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Wegen vier mit dem neuen Coronavirus infizierten Mitarbeitern schließt der Automobilzulieferer Webasto seinen Stammsitz im oberbayerischen Gauting bis Sonntag. Bis dahin sollen Mitarbeiter auch nicht reisen, so das Unternehmen. Für China gelte eine Sperre für zwei Wochen.



Die vier ersten in Deutschland bestätigten Fälle der neuen Lungenkrankheit sind allesamt Mitarbeiter des Unternehmens. Eine Kollegin aus China war in Gauting. Dort hatten sich die vier Mitarbeiter wohl angesteckt.