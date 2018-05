Berlinale-Direktor Dieter Kosslick ist bereit für das Festival. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Das Programm der 68. Berlinale steht. 19 Filme bewerben sich vom 15. Februar an um die begehrten Bärenpreise. Zu den prominenten Gästen gehören Tilda Swinton, Isabelle Huppert, Robert Pattinson und Joaquin Phoenix. Der Goldene Ehrenbär geht in diesem Jahr an den US-Schauspieler Willem Dafoe für sein Lebenswerk.



Zu den vier deutschen Bärenkandidaten gehört der Flüchtlingsfilm "Transit" von Christian Petzold. Nach dem Roman von Anna Seghers geht es um Exilschriftsteller während der NS-Zeit.