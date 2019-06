Vier Fakten über pflegende Roboter

Was sagen Pflegekräfte zum Technikeinsatz? Dieser Frage ist die Berliner Charité in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Qualität in der Pflege nachgegangen. Die Ergebnisse der Studie lassen sich so auf den Punkt bringen: Krankenschwestern und Altenpfleger begrüßen technische Hilfsmittel wie Hebehilfen, die ihre Arbeit erleichtern - lehnen aber Maschinen als Ersatz für menschliche Zuwendung wie Kuschelroboter ab. "Berührung kann man nicht mit Plastik", bringt es eine Pflegekraft auf den Punkt.