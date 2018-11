Der mutmaßliche Kopf der Schleuserbande wurde festgenommen. Quelle: Paul Zinken/dpa

Bei einem Großeinsatz gegen eine mutmaßliche Schleuserbande haben Bundespolizisten in Berlin und Brandenburg vier Hauptverdächtige verhaftet. Zwei deutsche Männer und eine Frau sowie ein Serbe sollen in etwa 200 bislang ermittelten Fällen Scheinehen arrangiert haben. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei.



Die Bande wollte Menschen aus Pakistan, Nepal und Albanien einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland ermöglichen. Bis zu 16.000 Euro sollen dafür jeweils gezahlt worden seien.