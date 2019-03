Die Gedenkstätte auf dem Schulhof des Joseph- König-Gymnasiums.

Quelle: Guido Kirchner/dpa

Schüler und Lehrer des Joseph-König-Gymnasiums im westfälischen Haltern haben der Opfer des Germanwings-Absturzes vom 24. März 2015 gedacht. In einer Schweigeminute legten die Klassen- und Kurssprecher Rosen an die Gedenkstätte auf dem Schulhof.



An der Feier nahm die ganze Schulgemeinde mit rund 1.100 Schülern und 100 Lehrern teil. Unter den 150 Toten des Unglücks waren 16 Schüler und zwei Lehrerinnen der Schule. Laut den Ermittlern brachte der Copilot die Maschine absichtlich zum Absturz.