Ojub Titijew ist zu vier Jahren Strafkolonie verurteilt worden.

Der russische Menschenrechtler Ojub Titijew ist wegen Drogenbesitzes zu vier Jahren Strafkolonie verurteilt worden. Das entschied laut Agentur Tass ein Gericht in Tschetscheniens Hauptstadt Grosny. Die Richterin folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft.



Titijew leitete das Büro der Menschenrechtsorganisation Memorial in Tschetschenien. Er saß seit Januar 2018 in Haft. Ihm wurde der Besitz von Drogen vorgeworfen. Memorial warf der Polizei vor, Titijew die Drogen untergeschoben zu haben.