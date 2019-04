Zahl der Streiktage 2018 vier Mal so hoch wie 2017. Archivbild

Quelle: Guido Kirchner/dpa

Die Zahl der Streiktage ist im vergangenen Jahr vor allem wegen des Arbeitskampfes in der Metallindustrie stark gestiegen. Rund eine Million Arbeitstage fielen 2018 aus, mehr als vier Mal so viele wie 2017, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung mitteilte.



Die Zahl der Streikenden stieg von 131.000 im Jahr 2017 auf knapp 1,2 Millionen 2018 - doch dieser Wert wurde auch ähnlich in den Jahren 2015 und 2016 erreicht.