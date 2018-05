Krankenwagen mit Blaulicht. Symbolbild Quelle: Lukas Schulze/dpa

Ein 81-jähriger Autofahrer ist in Brandenburg in eine Radfahrergruppe gerast. Vier Radfahrer wurden lebensgefährlich verletzt. Die beiden Männer und zwei Frauen seien per Hubschrauber in Berliner Krankenhäuser geflogen worden, berichtete eine Sprecherin der Polizei.



Die Ursache für den Unfall auf der Bundesstraße 179 sei noch nicht geklärt. Zeugen hätten ausgesagt, dass der Autofahrer zu weit rechts gefahren sei und die vier Radfahrer am Rand der Bundesstraße in voller Fahrt erfasst habe.