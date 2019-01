Diese Lösung wird von Guaidó favorisiert. Er strebt die Bildung einer Übergangsregierung an, die dann Neuwahlen organisieren soll. Dafür muss der Oppositionsführer aber das Militär auf seine Seite bringen. Guaidó will dies mit einer Amnestie erreichen. Die Armeeführung gibt Maduro aber weiterhin Rückendeckung, bislang verweigerte lediglich der venezolanische Militärattaché in Washington dem Präsidenten die Gefolgschaft.



Eine entscheidende Rolle kommt den USA zu. Sollte US-Präsident Donald Trump die Öl-Industrie Venezuelas mit Sanktionen belegen, wäre dies ein schwerer Schlag für die Wirtschaft des südamerikanischen Landes und würde Maduros Machtbasis erheblich schwächen. Ein Drittel der venezolanischen Öl-Exporte gehen in die USA. Bisher haben die USA schon eine Reihe von Sanktionen gegen Venezuela verhängt etwa gegen Waffenlieferungen und Spitzenpolitiker.