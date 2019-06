Brennende Trümmer der MH17. Archivbild

Quelle: Alyona Zykina/epa/dpa

Internationale Ermittler machen vier pro-russische Rebellen der Ostukraine für den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 im Juli 2014 verantwortlich. Die drei Russen und ein Ukrainer würden des Mordes in 298 Fällen beschuldigt. Die MH17 war über der Ostukraine von einer Luftabwehrrakete abgeschossen worden. 298 Menschen starben.



Der Strafprozess soll am 9. März 2020 in den Niederlanden beginnen. Der Agentur Interfax zufolge hat Russland die Ermittlungen als einseitig kritisiert.