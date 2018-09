A9 nach Unfall mit vier Toten wieder befahrbar. Archivbild Quelle: Patrick Seeger/dpa

Nach dem schweren Verkehrsunfall mit vier Toten bei Leipzig ist die Autobahn 9 in beide Richtungen wieder befahrbar. Die Aufräumarbeiten wurden in der Nacht abgeschlossen, wie die Polizei mitteilte.



Am Donnerstag hatte ein Lastwagen bei Leipzig wegen eines geplatzten Reifens die Mittelleitplanke durchbrochen. Auf der Gegenfahrbahn stürzte ein auf dem Tieflader transportiertes Baufahrzeug auf ein Auto. Die vier Insassen im Alter von 50 bis 82 Jahren starben noch an der Unfallstelle.