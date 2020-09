Polizisten am Tatort in Grantsville.

Quelle: Steve Griffin/The Deseret News/AP/dpa

Bei Schüssen in der amerikanischen Kleinstadt Grantsville sind am Abend mindestens vier Menschen getötet worden. Alle Getöteten und der mutmaßliche Schütze stammten aus derselben Familie, der Verdächtige sei festgenommen worden, berichteten US-Medien. Ein weiteres Opfer überlebte demnach verletzt.



Laut dem Sender KSL-TV handelt es sich ersten Polizeiangaben zufolge bei dem Täter um einen Teenager. Der Tatort, ein Wohnhaus, liege in einem beschaulichen Viertel der Stadt nahe Salt Lake City (Utah).