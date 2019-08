Ein Polizeiauto steht in Bayern vor einem Haus. Archivbild

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Eine regelrechte Schneise der Verwüstung haben zwei kleine Brüder in einem Dorf in der Oberpfalz in Bayern hinterlassen. Die Jungs von vier und sechs Jahren seien von zu Hause "ausgebüxt" und hätten Dinge von Grundstücken geklaut, sagte ein Polizeisprecher.



Die Kinder hätten einen Carport angezündet, einen geöffneten Keller unter Wasser gesetzt und ein Garagentor, eine Haustür sowie zwei Autos mit weißem Lack besprüht. Die Polizei stoppte die beiden Ausreißer und übergab sie mit Hilfe des Jugendamts an ihre Mutter.