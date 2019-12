Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Die Staatschefs der Türkei, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens werden sich nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Februar zu einem weiteren Vierergipfel treffen. Laut Erdogan soll dieser in Istanbul stattfinden.



Ein erstes Vierertreffen hatte es am Rande des Nato-Gipfels in London gegeben. Die Teilnehmer tauschten sich über die Lage im nordsyrischen Grenzgebiet aus, in das die Türkei Anfang Oktober einmarschiert war. Bei Nato-Partnern war dies auf scharfe Kritik gestoßen.