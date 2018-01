Nach Angaben der Polizei versorgt das Deutsche Rote Kreuz an Behandlungsplätzen vor Ort 114 Personen ambulant und Rettungskräfte bringen 16 Personen in Krankenhäuser. Vier Demonstranten werden schwer an den Augen verletzt. Der Ingenieur Dietrich Wagner, den ein Wasserwerferstrahl frontal in die Augen trifft, erblindet fast vollständig. Die Zahl der verletzten Polizisten wird mit 34 angegeben.