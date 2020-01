Karl Geiger ist auch beim Neujahrsspringen auf das Podest geflogen und darf damit weiter vom Tournee-Gesamtsieg träumen. Der 26-Jährige wurde in Garmisch-Partenkirchen Zweiter, der Sieg ging überraschend an den Norweger Marius Lindvik, Oberstdorf-Sieger Ryoyu Kobayashi (Japan) landete hinter Dawid Kubacki (Polen) auf Platz vier.



Geiger lag nach Sprüngen auf 132,0 und 141,5 m mit 285,0 Punkten nach einem packenden Wettbewerb rund zweieinhalb Meter hinter Lindvik (289,8). In der Gesamtwertung reduzierte Geiger als Zweiter den Rückstand auf den führenden Kobayashi, der auf 282,1 Punkte kam.