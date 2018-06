Richard Freitag nach seinem Sturz am 04.01.2018 in Innsbruck Quelle: ap

Richard Freitag steigt aus der Vierschanzentournee aus. Der Führende im Gesamtweltcup wird zum abschließenden Wettbewerb in Bischofshofen am Samstag (14 Uhr/ARD) wegen einer schmerzhaften Hüftprellung nicht mehr antreten. Diese Entscheidung fällte der 26-Jährige nach einer weiteren Untersuchung. Er war am Donnerstag gestürzt und büßte damit auch die Chance auf den Gesamtsieg ein.



"Aktuell macht Skispringen keinen Sinn für mich", teilte Freitag nach Rücksprache mit dem Mannschaftsarzt Dr. Mark Dorfmüller mit: "Ich kann weder in die Anfahrtshocke gehen noch dynamisch einen Sprung auslösen."