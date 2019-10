Die Polizei durchsucht Wohnung von Verdächtigen.

Quelle: AP

Nach dem Leichenfund in einem Lkw in Großbritannien hat die britische Polizei am Freitag weitere Verdächtige festgenommen. Zunächst setzte sie einen 38 Jahre alten Mann und eine Frau gleichen Alters aus dem nordenglischen Warrington fest. Ihnen würden Menschenhandel in 39 Fällen sowie Totschlag in 39 Fällen vorgeworfen, teilte die Polizei am Freitag mit. Später gab die Polizei noch die Festnahme eines 48-Jährigen aus Nordirland am Londoner Flughafen Stansted bekannt. Er werde verdächtigt, an den Taten beteiligt gewesen zu sein.