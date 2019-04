Rettungsaktion von Tieren aus dem Zoo in Rafah

Quelle: imago

Dutzende vernachlässigte Tiere sind aus einem Zoo im Gazastreifen geholt worden. Tierärzte und Freiwillige der Stiftung Vier Pfoten transportierten etwa 40 Löwen, Füchse, Affen, Pelikane, Wölfe und Straußenvögel aus einem Zoo im palästinensischen Rafah an der Grenze zu Ägypten.



Die Tiere sollen in Schutzgebieten in Jordanien und Südafrika unterkommen. Es war die vierte und größte derartige Rettungsaktion. "Die meisten Tiere haben eine Art Trauma", sagte Tierarzt Amir Chalil.