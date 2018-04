Die Verhandlungen wurden von bundesweiten Warnstreiks begleitet. Quelle: Christian Charisius/dpa

Die Beschäftigten der Deutschen Telekom bekommen mehr Geld. In der vierten Verhandlungsrunde haben sich beide Seiten auf eine Entgelterhöhung sowie neue Arbeitszeitmodelle für die 55.000 Beschäftigten und 7.000 Auszubildenden geeinigt, wie die Telekom und die Gewerkschaft verd.di mitteilten.



Die Mitarbeiter erhalten je nach Entgeltgruppe zwischen 4,8 und 5,2 Prozent mehr Gehalt in zwei Schritten. Die Auszubildenden bekommen in zwei Schritten erst 40 und dann 30 Euro mehr im Monat.