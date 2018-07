Fast in Echtzeit ging das Bonmot am Donnerstag aus der Kasan-Arena um die Welt. Brasiliens Nationaltrainer Tite schaffte es mit seiner Präsenz ja nicht nur, den Pressekonferenzraum der Kasan-Arena bis zum Bersten zu befüllen, sondern der 57-Jährige hat auch die größte Lachsalve in einer Örtlichkeit zu verursachen, in der sich Bundestrainer Joachim Löw auf sehr nüchterne Art vorzeitig verabschiedet hat.