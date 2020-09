Der Schalker Timo Becker (li.) im Zweikampf mit Bayerns Thomas Müller

Quelle: epa

Rekordsieger FC Bayern ist mit einem glanzlosen Sieg beim FC Schalke 04 erneut ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga setzte sich in Gelsenkirchen mit 1:0 (1:0) durch.



Nationalspieler Joshua Kimmich erzielte in der 40. Minute den entscheidenden Treffer für den Titelverteidiger. Schubert, der von Beginn an für Alexander Nübel ins Schalker Tor rückte, war dabei keinen Vorwurf zu machen. Im elften Pokalduell mit den Schalkern war es der neunte Sieg für die Münchner.