Eigentlich müssten es die Russen ja am besten wissen. Die WM wird schließlich in ihrem Land gespielt. Und wenn sie also erst zwei Tage vor dem Spiel in die heiße und feuchte Klimazone von Sotschi reisen – dann wird das schon richtig sein. Ihr Argument: je weniger Zeit in den Subtropen, umso weniger Schaden für die Leistung.