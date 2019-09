In der heißesten Phase des Krieges sind von Latakia aus bis zu 130 Einsätze täglich geflogen worden. Heute stiegen die hier stationierten SU-35, SU-34 und SU-24 hauptsächlich noch zu Trainingszwecken auf, berichtet uns ein stellvertretender Kommandeur der Luftwaffe. Dennoch wird gerade an einer zweiten Start- und Landebahn gebaut, um die "Möglichkeiten zu erweitern."



In der russischen Heimat betonen Politiker immer wieder, dass der Einsatz in Syrien auch dazu diene, Gefechtserfahrungen zu sammeln sowie die eigenen Waffensysteme zu testen und weiterzuentwickeln. Die genauen Kosten des Einsatzes bleiben dabei unerwähnt. Circa 100 russische Militärangehörige haben in Syrien ihr Leben gelassen. Auf der gegnerischen Seite wurden durch russische Luftangriffe Tausende Terroristen, Aufständische, aber auch Zivilisten, getötet.