Neuwagen stehen an einem Autoterminal. Archivbild

Quelle: Ingo Wagner/dpa

Europas Automarkt gibt weiter nach. Im Dezember sank die Nachfrage für Passagierfahrzeuge laut Branchenverband Acea den vierten Monat in Folge. Demnach gab es 998.503 Neuzulassungen im letzten Monat des Jahres 2018 (minus 8,4 Prozent).



Die Nachfrage ging mit Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien in vier der fünf Hauptmärkte zurück. Nur in Italien gab es Wachstum von 2 Prozent. Auf das Jahr 2018 gesehen, blieb die Zahl der Neuzulassungen fast gleich (plus 0,1 Prozent).