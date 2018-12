Demonstranten in Belgrad.

Quelle: Boris Babic/dpa

Die Proteste gegen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic weiten sich aus: Rund 25.000 Menschen sind den vierten Samstag in Folge in Belgrad auf die Straße gegangen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur afp berichtete.



Einige Demonstranten skandierten Parolen wie "Vucic Dieb" oder hielten Plakate mit der Aufschrift "Genug der Lügen" in die Höhe. Vucic hatte zuletzt erklärt, er sei "bereit, den demonstrierenden Bürger zuzuhören, jedoch nicht den Lügnern der Opposition".